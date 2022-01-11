TEYES SPRO Plus Штатная магнитола For Фольксваген Поло 5 For Volkswagen POLO 5 2008 - 2020 Android 10, до 8-ЯДЕР, до 4 + 64ГБ 32EQ + DSP 2DIN автомагнитола 2 DIN DVD GPS мультимедиа автомобиля головное устройство

Название бренда: TEyes
Происхождение: Китай
DIN: Один дин
Размер экрана: 9"
Для марок/моделей автомобилей: Фольксваген
Язык экранного меню: Китайский (упрощенный)
Язык экранного меню: Китайский (Традиционный)
Язык экранного меню: Русский
Язык экранного меню: Испанский баскский
Язык экранного меню: Английский
TF/Micro SD Слот: 0
Особая характеристика: Функции Wi-Fi
Особая характеристика: Поддержка управления рулевым колесом
Особая характеристика: Поддержка сети 3G
Особая характеристика: Поддержка сети 4G
Особая характеристика: Поддержка Can-шины
Сертификация: Евротест (СЕ)
Сертификация: Ростест (ЕАС)
Особые характеристики: bluetooth
Особые характеристики: Встроенный GPS
Особые характеристики: FM-передатчик
Особые характеристики: Мобильный телефон
Особые характеристики: MP3 плееры
Особые характеристики: Радио тюнер
Особые характеристики: Сенсорный экран
Операционная система: Android
Напряжение: 12 В
Минимальная единица измерения: 100000015
Продано В: sell_by_piece
Каждая упаковка: 1
Вес логистики: 4.000
Размер логистики - длина (см): 40
Размер логистики - высота (см): 20
Размер логистики - ширина (см): 30