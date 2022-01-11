Продавайте на AliExpress
Помощь
Защита Покупателя
Приложение
/ Русский
Мои желания
Мой Профиль
Добро пожаловать на AliExpress.ru
Teyes
Надёжный бренд96% положительных отзывов
На AliExpressВ этом магазине

0

Главная страница
Товары
Плюсуем выгодуТоп продажНовинкиОтзывыИстория бренда

TEYES SPRO Plus Штатная магнитола For Фольксваген Поло 5 For Volkswagen POLO 5 2008 - 2020 Android 10, до 8-ЯДЕР, до 4 + 64ГБ 32EQ + DSP 2DIN автомагнитола 2 DIN DVD GPS мультимедиа автомобиля головное устройство

4.9
40 Отзывы
74 заказа(ов)
Скидки в разгаре!
14 180,17 руб.38 324,79 руб.  -63%
До окончания1 д. 8 : 14 : 13
Доставка из: CN
CN
RU
Цвет: POLO5 SPROp 64G-F1
Темно-красный
Небесно-голубой
Фуксия
Количество:
1199 шт. в наличии
Выберите страну отправки товара
Вернём деньги, если не получите заказ через 90 дней после отправки.Гарантированный возврат средств
Лидеры продаж
17 081,91 руб.
7 016,62 руб.
11 278,44 руб.
store-banner
Категории магазина
Teyes
Лучшие бренды
96%
положительных отзывов
360475 Подписчики
Общая информация
Отзывы (40)
Характеристики
Пожаловаться на товар

Отзывы (40)

1 звезда
3%
2 звезды
0%
3 звезды
0%
4 звезды
0%
5 звёзд
98%
4.9/ 5
Все звезды
    По умолчанию
      S***vRU
      Доставка: OWH_CDEK_RUPOSTColor: POLO 5 SPRO P 32GShips From: RU
      Заказывал TEYES SPRO Plus 3G+32Gb. Заказ пришел в срок, забирал из СДЭКа самостоятельно. Магнитола запакована хорошо, повреждений на упаковке нет. Для камеры заднего вида пришлось заказывать дополнительный переходник под штатный плафон + 350р, надеялся, что будет в комплекте, но продавец сказал, что им не комплектует. Магнитола работает шустро, иногда теряет спутники, приходится её перезагружать, иначе по другому проблема не лечится. Все 3 USB хвоста вывел через заглушку рядом с прикуривателем. Камеру еще не подключал, жду переходник. Очень выручает установленная сим карта, для постоянного интернета, который необходим абсолютно для всего - online музыка, YuoTube, навигация. В общем магнитолу рекомендую!11 янв 2022 18:33
      Вам помог этот отзыв?
      3***rRU
      Доставка: AliExpress Standard ShippingColor: POLO 5 SPRO P 64GShips From: CN
      Все отлично, установил на поло седан, все подошло.16 янв 2022 09:34
      Вам помог этот отзыв?
      O***vRU
      Доставка: OWH_CDEK_RUPOSTColor: POLO5 SPROp 64G-F1Ships From: RU
      Заказал версию 4/64, доставка с России, доставили довольно быстро 11 дней до Липецка. Магнитола качественная, работает без лагов, дисплей чёткий, яркий. Загружается моментально. Комплектация полная, куча проводов, камера, антенны. Пока лучше магнитолы не видел, советую брать однозначно!19 июн 2022 10:13
      Вам помог этот отзыв?
      V***rRU
      Доставка: Seller's Shipping Method - RUColor: POLO 5 SPRO P 64GShips From: RU
      Магнитола встала как влитая. Подключение тоже не составило труда. Единственное - немного пришлось повозиться с подключением штатной камеры. Декоративная рамка по углам сидит немного не плотно. В целом устройство пониавилось. По сравнению со штатной - просто красота12 июн 2022 04:22
      Вам помог этот отзыв?
      I***ORU
      Доставка: OWH_CDEK_RUPOSTColor: POLO5 SPROp 64G-F1Ships From: RU
      Хорошая магнитола, купил за 19.5, сейчас стоит 16.5, обидно конечно… После штатной земля и небо, обязательно брать. Все работает хорошо.24 июн 2022 06:09
      Вам помог этот отзыв?
      9***rRU
      Доставка: Seller's Shipping Method - RUColor: POLO5 SPROp 128G-F1Ships From: RU
      Покупал версию на 6/128 очень доволен доставкой Все отлично работает. Устанавливал сам все просто как конструктор. Камеру протянул но не подключил ибо хочу поставить в подсветку номера, а найти не могу Как сделаю дополню отзыв30 мая 2022 07:17
      Вам помог этот отзыв?
      A***vRU
      Доставка: Seller's Shipping Method - RUColor: POLO 5 SPRO P 64GShips From: RU
      Магнитолу TEYES SPRO+ 4-64G заказывал с России.Пришла за 20 дней...долго провалялась на почте в майские праздники.Устанавливал и настраивал мафон сам,все интуитивно понятно.Подарочная камера хорошая...Да и сам магнитофон шикарный,смотрится классно в машине.Ставил на WV поло.23 мая 2022 18:44
      Вам помог этот отзыв?
      i***vRU
      Доставка: Seller's Shipping Method - RUColor: POLO 5 SPRO P 32GShips From: RU
      Отличная магнитола. Все пришло быстро и в наилучшем качестве! 15 мая 2022 08:28
      Вам помог этот отзыв?
      c***rRU
      Доставка: Seller's Shipping Method - RUColor: POLO 5 SPRO P 32GShips From: RU
      Отличная магнитола, лёгкая в подключении работает великолепно.19 фев 2022 16:43
      Вам помог этот отзыв?
      i***nRU
      Доставка: Seller's Shipping Method - RUColor: POLO 5 SPRO P 64GShips From: RU
      пришло очень быстро, все отлично, слышал, что дают голосовое управление за отзыв!21 апр 2022 09:36
      Вам помог этот отзыв?

      Отзывы (40)

      1 звезда
      3%
      2 звезды
      0%
      3 звезды
      0%
      4 звезды
      0%
      5 звёзд
      98%
      4.9/ 5
      Все звезды
        По умолчанию
          S***vRU
          Доставка: OWH_CDEK_RUPOSTColor: POLO 5 SPRO P 32GShips From: RU
          Заказывал TEYES SPRO Plus 3G+32Gb. Заказ пришел в срок, забирал из СДЭКа самостоятельно. Магнитола запакована хорошо, повреждений на упаковке нет. Для камеры заднего вида пришлось заказывать дополнительный переходник под штатный плафон + 350р, надеялся, что будет в комплекте, но продавец сказал, что им не комплектует. Магнитола работает шустро, иногда теряет спутники, приходится её перезагружать, иначе по другому проблема не лечится. Все 3 USB хвоста вывел через заглушку рядом с прикуривателем. Камеру еще не подключал, жду переходник. Очень выручает установленная сим карта, для постоянного интернета, который необходим абсолютно для всего - online музыка, YuoTube, навигация. В общем магнитолу рекомендую!11 янв 2022 18:33
          Вам помог этот отзыв?
          3***rRU
          Доставка: AliExpress Standard ShippingColor: POLO 5 SPRO P 64GShips From: CN
          Все отлично, установил на поло седан, все подошло.16 янв 2022 09:34
          Вам помог этот отзыв?
          O***vRU
          Доставка: OWH_CDEK_RUPOSTColor: POLO5 SPROp 64G-F1Ships From: RU
          Заказал версию 4/64, доставка с России, доставили довольно быстро 11 дней до Липецка. Магнитола качественная, работает без лагов, дисплей чёткий, яркий. Загружается моментально. Комплектация полная, куча проводов, камера, антенны. Пока лучше магнитолы не видел, советую брать однозначно!19 июн 2022 10:13
          Вам помог этот отзыв?
          V***rRU
          Доставка: Seller's Shipping Method - RUColor: POLO 5 SPRO P 64GShips From: RU
          Магнитола встала как влитая. Подключение тоже не составило труда. Единственное - немного пришлось повозиться с подключением штатной камеры. Декоративная рамка по углам сидит немного не плотно. В целом устройство пониавилось. По сравнению со штатной - просто красота12 июн 2022 04:22
          Вам помог этот отзыв?
          I***ORU
          Доставка: OWH_CDEK_RUPOSTColor: POLO5 SPROp 64G-F1Ships From: RU
          Хорошая магнитола, купил за 19.5, сейчас стоит 16.5, обидно конечно… После штатной земля и небо, обязательно брать. Все работает хорошо.24 июн 2022 06:09
          Вам помог этот отзыв?
          9***rRU
          Доставка: Seller's Shipping Method - RUColor: POLO5 SPROp 128G-F1Ships From: RU
          Покупал версию на 6/128 очень доволен доставкой Все отлично работает. Устанавливал сам все просто как конструктор. Камеру протянул но не подключил ибо хочу поставить в подсветку номера, а найти не могу Как сделаю дополню отзыв30 мая 2022 07:17
          Вам помог этот отзыв?
          A***vRU
          Доставка: Seller's Shipping Method - RUColor: POLO 5 SPRO P 64GShips From: RU
          Магнитолу TEYES SPRO+ 4-64G заказывал с России.Пришла за 20 дней...долго провалялась на почте в майские праздники.Устанавливал и настраивал мафон сам,все интуитивно понятно.Подарочная камера хорошая...Да и сам магнитофон шикарный,смотрится классно в машине.Ставил на WV поло.23 мая 2022 18:44
          Вам помог этот отзыв?
          i***vRU
          Доставка: Seller's Shipping Method - RUColor: POLO 5 SPRO P 32GShips From: RU
          Отличная магнитола. Все пришло быстро и в наилучшем качестве! 15 мая 2022 08:28
          Вам помог этот отзыв?
          c***rRU
          Доставка: Seller's Shipping Method - RUColor: POLO 5 SPRO P 32GShips From: RU
          Отличная магнитола, лёгкая в подключении работает великолепно.19 фев 2022 16:43
          Вам помог этот отзыв?
          i***nRU
          Доставка: Seller's Shipping Method - RUColor: POLO 5 SPRO P 64GShips From: RU
          пришло очень быстро, все отлично, слышал, что дают голосовое управление за отзыв!21 апр 2022 09:36
          Вам помог этот отзыв?
          Название брендаTEyes
          ПроисхождениеКитай
          DINОдин дин
          Размер экрана9"
          Для марок/моделей автомобилейФольксваген
          Язык экранного менюКитайский (упрощенный)
          Язык экранного менюКитайский (Традиционный)
          Язык экранного менюРусский
          Язык экранного менюИспанский баскский
          Язык экранного менюАнглийский
          TF/Micro SD Слот0
          Особая характеристикаФункции Wi-Fi
          Особая характеристикаПоддержка управления рулевым колесом
          Особая характеристикаПоддержка сети 3G
          Особая характеристикаПоддержка сети 4G
          Особая характеристикаПоддержка Can-шины
          СертификацияЕвротест (СЕ)
          СертификацияРостест (ЕАС)
          Особые характеристикиbluetooth
          Особые характеристикиВстроенный GPS
          Особые характеристикиFM-передатчик
          Особые характеристикиМобильный телефон
          Особые характеристикиMP3 плееры
          Особые характеристикиРадио тюнер
          Особые характеристикиСенсорный экран
          Операционная системаAndroid
          Напряжение12 В
          Минимальная единица измерения100000015
          Продано Вsell_by_piece
          Каждая упаковка1
          Вес логистики4.000
          Размер логистики - длина (см)40
          Размер логистики - высота (см)20
          Размер логистики - ширина (см)30
          Похожие предложения
          Связанный поиск
          штатная магнитола volkswagen poloрадио с android для фольксваген поло седанмагнитола volkswagen poloавтомагнитолы тесла фольксваген поломагнитола фольксваген крафтер 2008can bus для фольксваген полоtyres магнитола poloteyes поло седантеда2 дин магнитола для поло седантеда поло
          Навигация по AliExpressAliExpress на других языкахКатегории товаровГруппа компаний Alibaba
          Google Play App Store
          Политика Конфиденциальности - Карта сайта - Пользовательские соглашения ©️ 2010-2022 AliExpress.ru. Все права защищены.