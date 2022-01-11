TEYES SPRO Plus Штатная магнитола For Фольксваген Поло 5 For Volkswagen POLO 5 2008 - 2020 Android 10, до 8-ЯДЕР, до 4 + 64ГБ 32EQ + DSP 2DIN автомагнитола 2 DIN DVD GPS мультимедиа автомобиля головное устройство

Доставка: OWH_CDEK_RUPOST Color: POLO 5 SPRO P 32G Ships From: RU

Заказывал TEYES SPRO Plus 3G+32Gb. Заказ пришел в срок, забирал из СДЭКа самостоятельно. Магнитола запакована хорошо, повреждений на упаковке нет. Для камеры заднего вида пришлось заказывать дополнительный переходник под штатный плафон + 350р, надеялся, что будет в комплекте, но продавец сказал, что им не комплектует. Магнитола работает шустро, иногда теряет спутники, приходится её перезагружать, иначе по другому проблема не лечится. Все 3 USB хвоста вывел через заглушку рядом с прикуривателем. Камеру еще не подключал, жду переходник. Очень выручает установленная сим карта, для постоянного интернета, который необходим абсолютно для всего - online музыка, YuoTube, навигация. В общем магнитолу рекомендую!