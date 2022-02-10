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Портативный мини-проектор BYINTEK P20 Android Wi-Fi цифровой LED проектор 4K 1080P для смартфонов мобильный телефон

4.9
440 Отзывы
808 заказа(ов)
Ограниченное Предложение15 654,41 - 16 958,89 руб.
До начала13 : 43 : 36
18 402,09 руб.36 082,23 руб.
-49%

Скидка при заказеСкидка 1% при покупке 4 шт.

Скидка 70,78 руб. на заказ от 71,49 руб.

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26 шт. в наличии (Не более 4 шт. на покупателя)
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Отзывы (440)
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Развлечения с большим экраном и супермаленьким проектором


• Экран до 381 см/150 дюйма для веселья в натуральную величину

• Универсальная совместимость с операционной системой Android 9,0

• Наслаждайтесь изображениями театрального качества

• 2 встроенных динамика дополняют кинематографический опыт

• Выходите на улицу с аккумулятором 5200 мАч

• Поддерживает несколько языков: английский, японский, французский, немецкий, итальянский, испанский, китайский, традиционный китайский, корейский, русский, вьетнамский, арабский и т. Д.

 
 
 
 
 
 
Максимальный размер экрана 381 см/150 дюймов-9 × 127 см/50 дюймов
 
 
 
Независимо от того, находитесь ли вы в походе на улице или в конференц-зале, каждый памятный момент и важная идея больше, чем жизнь.
 
 

 
 

 
 
 
Бесконечные возможности развлечений с операционной системой Android 9,0 и 2,4/5 ГГц WiFi
 
Подключайтесь к Интернету и загружайте приложения или сопряжение с другими устройствами Android и iOS и ПК для беспроводного отображения.
 


 




Автоматический Трапецеидальный камень, усовершенствованная окраска, Точная Фокусировка и технология MEMC проецируют яркие изображения




Инновационная технология для удобства проектора с более плавным и четким видео дисплеем. Еще проще получить изображения, размещенные там, где вы хотите, с уникальными возможностями вне оси.








Получите полный кинематографический эффект с 2 встроенными динамиками 5 Вт


Возьмите кинотеатр с собой без всех шнуров или дополнительных устройств.

Можно использовать как динамик







Используйте в любом месте с перезаряжаемой батареей 5200 мАч или шнуром постоянного тока 12 В/2 А


Установите на улице или подальше от него с помощью полностью заряженного аккумулятора. Или подключите к машине или стене для расширенного просмотра с помощью двойного штекера.






Количество светодиодов рассчитано на 30000 часов




Достаточно прочный и прочный, чтобы вы могли играть или смотреть любимые игры и видео в течение 5 часов каждый день в течение 10 лет или дольше.




Пылезащитная проекционная линза поддерживает четкий дисплей




Оптическое стекло защищает ваши изображения дольше, блокируя частицы пыли.






Очень маленький, легкий дизайн с низким уровнем шума




Храните компактный проектор в любом месте или носите его с собой, не добавляя большого объема или веса.





Технические характеристики


Опционально
P20 Базовая версия:Без аккумулятора
P20 обновление версии:Встроенный литий-ионный аккумулятор 5200 мАч
Система
● ОС Android 9,0
● WiFi: 2,4G и 5G двухдиапазонный WiFi
● Bluetooth: BT 5,0
● ЦП: MTK, декодирование 4K H.265/4K * 2K/30 Гц
● Память: RAM 2G DDR3, ROM 32GB eMMC
● Wifi-дисплей: поддержка протокола Airplay/Miracast/DLNA, wifi-дисплей для смартфона

Оптические характеристики


● Легкий Двигатель: DLP 0,3 "DMD
● Источник света: 3 светодиода RGB, длительный срок службы
● Срок службы: 30000 часов
● Яркость: 280 ANSI люменов
● Контрастность: 2500: 1
● Разрешение: 854*480 (WVGA), максимальная поддержка входа 4K видеосигнала
● Передаточное отношение: 1,4: 1
● Размер проекта: 30-150''
● Дальность проекта: 0,2-4,5 м

Интерфейс

● HD 2,0 (поддерживает Вход HD 2,0, максимальная поддержка входного сигнала 4K) x1;
● USB (Считывание данных с жесткого диска USB SSD, поддержка управления мышью и клавиатурой) x1;
● Выход для наушников (разъемы 3,5 мм, аудиовыход) x1;
● Постоянный ток 12 В/2 А (Тип интерфейса постоянного тока 5,5 мм * 2,5 мм)

Другие характеристики

● Динамик: 5 Вт * 2, стереовыход
● Режим проекции: передний/задний/потолочный передний/потолочный задний
● Трапецеидальная коррекция: Автоматический/ручной вертикальный Трапецеидальный камень, ручной угловой Трапецеидальный камень
● Потребляемая мощность: 10 Вт
● Размер проектора: 78 мм * 78 мм * 140 мм (3 дюйма * 3 дюйма * 5,5 дюйма)
● Вес: 550 г




Содержимое упаковки

1 * P20 проектор
1 * ИК-пульт дистанционного управления
1 * Руководство пользователя
1 * Адаптер питания
1 * HD кабель (бесплатный подарок)



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Вопросы и ответы


1. Сколько времени хватает батареи при воспроизведении фильма?
Аккумулятора хватает на 1,5-3 часа.


2. Могу ли я подключить его к ноутбуку?
Да, Проектор работает с Eshare с вашего ноутбука.


3. Могу ли я запитать это с помощью розетки 12 В?
Есть адаптер постоянного тока 5,5 мм * 2,5 мм, который вы можете приобрести для зарядки или питания от штепсельной вилки 12 В.

 
Доставка и возвраты
 
Доставка доступна через продавца, AliExpress и DHL в зависимости от вашего местоположения. Для получения дополнительной информации Выберите свою страну. НДС и другие налоги или таможенные сборы не включены в цену и являются ответственностью покупателя. Полный возврат-Обмен доступен в течение первых 15 дней после получения. Свяжитесь с продавцом напрямую для получения дополнительной информации о возврате.
 
 
Гарантия
 
С этим продуктом предоставляется 1 год гарантии производителя. Продавец также предлагает бесплатную техническую поддержку и запасные части.
 

Обратная связь
 
Ваш отзыв очень важен. Если у вас есть какие-либо вопросы или проблемы, пожалуйста, свяжитесь с продавцом непосредственно перед тем, как оставить отзыв. Если вы не полностью удовлетворены, отзыв (5 звезд) приветствуется.



Aliexpress рекомендации










Отзывы (440)

1 звезда
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2 звезды
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3 звезды
1%
4 звезды
4%
5 звёзд
94%
4.9/ 5
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    По умолчанию
      m***vRU
      Доставка: AliExpress Standard ShippingColor: Update VersionShips From: China
      хорошая штука, жду лета, чтобы попробовать его на улице. как по мне, немного не хватает яркости. но, сравнивать не с чем, возможно, так и должно быть.10 фев 2022 18:11
      Вам помог этот отзыв?
      Ответ продавцаСпасибо за покупку на проекторе бренда BYINTEK. Гарантия 1 год. Когда вам нужна наша поддержка, мы все еще обещаем лучшее обслуживание. Если у вас есть какие-либо вопросы, свяжитесь со мной напрямую. 1) мой WhatsAPP/Wechat/Skype:+ 86 153 6794 2004 видео о проблеме очень полезно для наших инженеров, чтобы дать быстрое решение. Пожалуйста, сделайте короткое видео и отправьте его в мой WhatsAPP/Wechat/Skype. И сообщите свой номер заказа в сообщении. Спасибо 2) Электронная почта: byintekservice@163.com мы ответим Вам в течение 24 часов. Хорошее общение-лучшее решение для продавцов и клиентов. Клиент-друг. Мы храним эти слова в наших сердцах. Best wish Ms Shirley (сервисный центр)-BYINTEK-лучший проектор бренда11 фев 2022 03:24
      s***sUS
      Доставка: DHLColor: Basic VersionShips From: China
      Батарея может использовать фильм, может заряжаться от моего автомобиля. Все полезные приложения включены в новую систему проектора. Прохладное и простое использование.12 фев 2022 06:29
      Вам помог этот отзыв?
      Ответ продавцаThank you for your purchase on BYINTEK Brand Projector . There is 1year warranty . When you need our support , we still promise best service . If you have any question ,Contact me directly . 1) my WhatsAPP/Wechat/Skype:+86 153 6794 2004 A video about the problem is very helpful for our engineer to give the quick solution. Please make short video and send it to my WhatsAPP/Wechat/Skype . and tell your order number on the message . Thanks 2) Email: byintekservice@163.com We will reply you in 24hours. Good communication is best solution for seller and customers. Customer is friend . We keep this words in our hearts. Best wish Ms Shirley (Service Center) - BYINTEK - Top Brand Projector13 фев 2022 03:28
      v***vIL
      Доставка: AliExpress Standard ShippingColor: Update VersionShips From: China
      все ок получил без налогов продавцу спасибо все работает спасибо07 фев 2022 13:29
      Вам помог этот отзыв?
      Ответ продавцаСпасибо за покупку на проекторе бренда BYINTEK. Гарантия 1 год. Когда вам нужна наша поддержка, мы все еще обещаем лучшее обслуживание. Если у вас есть какие-либо вопросы, свяжитесь со мной напрямую. 1) мой WhatsAPP/Wechat/Skype:+ 86 153 6794 2004 видео о проблеме очень полезно для наших инженеров, чтобы дать быстрое решение. Пожалуйста, сделайте короткое видео и отправьте его в мой WhatsAPP/Wechat/Skype. И сообщите свой номер заказа в сообщении. Спасибо 2) Электронная почта: byintekservice@163.com мы ответим Вам в течение 24 часов. Хорошее общение-лучшее решение для продавцов и клиентов. Клиент-друг. Мы храним эти слова в наших сердцах. Best wish Ms Shirley (сервисный центр)-BYINTEK-лучший проектор бренда08 фев 2022 03:18
      c***aFR
      Доставка: DHL_CZColor: Update VersionShips From: Czech Republic
      Очень рад, изображение очень четкое и звук был великолепным, как будто у меня в комнате мой настоящий телевизор.09 фев 2022 22:07
      Вам помог этот отзыв?
      Ответ продавцаСпасибо за покупку на проекторе бренда BYINTEK. Гарантия 1 год. Когда вам нужна наша поддержка, мы все еще обещаем лучшее обслуживание. Если у вас есть какие-либо вопросы, свяжитесь со мной напрямую. 1) мой WhatsAPP/Wechat/Skype:+ 86 153 6794 2004 видео о проблеме очень полезно для наших инженеров, чтобы дать быстрое решение. Пожалуйста, сделайте короткое видео и отправьте его в мой WhatsAPP/Wechat/Skype. И сообщите свой номер заказа в сообщении. Спасибо 2) Электронная почта: byintekservice@163.com мы ответим Вам в течение 24 часов. Хорошее общение-лучшее решение для продавцов и клиентов. Клиент-друг. Мы храним эти слова в наших сердцах. Best wish Ms Shirley (сервисный центр)-BYINTEK-лучший проектор бренда11 фев 2022 03:24
      T***zCA
      Доставка: AliExpress Standard ShippingColor: Update VersionShips From: China
      Проектор точно такой же, как описано, так как должен быть, у меня никогда не было проблем с Byintek, это мой второй проектор из Byintek. Мне нравится смотреть четкое и яркое изображение и некоторые приложения, которые поставляются с этим проектором, выдающиеся. Я был очень доволен общением, которое у меня было с продавцом, и как быстро он был отправлен в течение 24 часов после подтверждения оплаты, и я буду продолжать ходить в ту же компанию, если я за то, что мне нужно в этом образе жизни, поэтому спасибо за такой отличный продукт, я действительно люблю смотреть мой проектор.08 фев 2022 04:06
      Вам помог этот отзыв?
      ДополненЯ не могу поверить, что это о размере пива, я не могу поверить, насколько ясно, что это так же, как и мой другой. Я не могу быть счастливее, я настоятельно рекомендую эту модель проектора Byintek является лучшей.
      Ответ продавцаThank you for your purchase on BYINTEK Brand Projector . There is 1year warranty . When you need our support , we still promise best service . If you have any question ,Contact me directly . 1) my WhatsAPP/Wechat/Skype:+86 153 6794 2004 A video about the problem is very helpful for our engineer to give the quick solution. Please make short video and send it to my WhatsAPP/Wechat/Skype . and tell your order number on the message . Thanks 2) Email: byintekservice@163.com We will reply you in 24hours. Good communication is best solution for seller and customers. Customer is friend . We keep this words in our hearts. Best wish Ms Shirley (Service Center) - BYINTEK - Top Brand Projector09 фев 2022 03:20
      j***jRU
      Доставка: AliExpress Standard ShippingColor: Update VersionShips From: China
      отличный походный проектор. сходить к друзьям, поход или даже на дачу. колонки встроенные не плохие, но использовать хорошую колонку будет ещё лучше. четкости достаточно для просмотра фильмов 720р. в домашних условиях можно присмотреть более четкий проектор на 1080р и более. имеется адаптер от usb, в походе питать от повербанка доставка до Москвы ровно месяц31 июл 2022 10:47
      Вам помог этот отзыв?
      Ответ продавцаСпасибо за покупку на проекторе бренда BYINTEK. Гарантия 1 год. Когда вам нужна наша поддержка, мы все еще обещаем лучшее обслуживание. Если у вас есть какие-либо вопросы, свяжитесь со мной напрямую. 1) мой WhatsAPP/Wechat/Skype:+ 86 153 6794 2004 видео о проблеме очень полезно для наших инженеров, чтобы дать быстрое решение. Пожалуйста, сделайте короткое видео и отправьте его в мой WhatsAPP/Wechat/Skype. И сообщите свой номер заказа в сообщении. Спасибо 2) Электронная почта: byintekservice@163.com мы ответим Вам в течение 24 часов. Хорошее общение-лучшее решение для продавцов и клиентов. Клиент-друг. Мы храним эти слова в наших сердцах. Best wish Ms Shirley (сервисный центр)-BYINTEK-лучший проектор бренда01 авг 2022 00:03
      D***vRU
      Доставка: Цайняо доставкаColor: Update VersionShips From: Russian Federation
      Заказывал 2.07.22., продавец обещал прислать 6.02., но опоздала посылка на 2 дня (8.07 пришёл заказ, но это не критично. Посылка была упакована в коробку и плёнку, и пришла сильно помятой. Думал проектор будет повреждён, но сам товар целый. Все работает, настройки лёгкие , всё интуитивно. Скачал iptv плеер , настроил, все работает. Дальше буду пользовать, дополню отзыв. Продавцу спасибо, негодяя кто помял посылку наказать.11 июл 2022 06:16
      Вам помог этот отзыв?
      ДополненПользую несколько дней. Посмотрел 1 фильм 1,5 часа аккумулятор даже на половину не сел. Звук нормальныльный, качество изображения тоже. Заказал дополнительный пульт со стрелкой, а то родным немного не удобно пользоваться. Далтше буду дополнять отзыв. Пока всё хорошо. Продавцу спасибо.
      Ответ продавцаСпасибо за покупку на проекторе бренда BYINTEK. Гарантия 1 год. Когда вам нужна наша поддержка, мы все еще обещаем лучшее обслуживание. Если у вас есть какие-либо вопросы, свяжитесь со мной напрямую. 1) мой WhatsAPP/Wechat/Skype:+ 86 153 6794 2004 видео о проблеме очень полезно для наших инженеров, чтобы дать быстрое решение. Пожалуйста, сделайте короткое видео и отправьте его в мой WhatsAPP/Wechat/Skype. И сообщите свой номер заказа в сообщении. Спасибо 2) Электронная почта: byintekservice@163.com мы ответим Вам в течение 24 часов. Хорошее общение-лучшее решение для продавцов и клиентов. Клиент-друг. Мы храним эти слова в наших сердцах. Best wish Ms Shirley (сервисный центр)-BYINTEK-лучший проектор бренда12 июл 2022 12:15
      A***RFR
      Доставка: DHL_CZColor: Update VersionShips From: Czech Republic
      Небольшие задержки в доставке, но хорошо активность продавца для réexpédié быстро новая статья. Высокое качество та же, что и у пониженной яркости.27 апр 2022 08:15
      Вам помог этот отзыв?
      Дополненpossibilité de connecter un clavier Bluetooth
      Ответ продавцаThank you for your purchase on BYINTEK Brand Projector . There is 1year warranty . When you need our support , we still promise best service . If you have any question ,Contact me directly . 1) my WhatsAPP/Wechat/Skype:+86 153 6794 2004 A video about the problem is very helpful for our engineer to give the quick solution. Please make short video and send it to my WhatsAPP/Wechat/Skype . and tell your order number on the message . Thanks 2) Email: byintekservice@163.com We will reply you in 24hours. Good communication is best solution for seller and customers. Customer is friend . We keep this words in our hearts. Best wish Ms Shirley (Service Center) - BYINTEK - Top Brand Projector27 апр 2022 17:55
      E***aRU
      Доставка: Цайняо доставкаColor: Update VersionShips From: Russian Federation
      Проектор класный, правда мой первый опыт сравнить не с чем. дошёл быстро, с сетью соединенился быстро. все работает рекомендую.07 июл 2022 18:40
      Вам помог этот отзыв?
      Ответ продавцаСпасибо за покупку на проекторе бренда BYINTEK. Гарантия 1 год. Когда вам нужна наша поддержка, мы все еще обещаем лучшее обслуживание. Если у вас есть какие-либо вопросы, свяжитесь со мной напрямую. 1) мой WhatsAPP/Wechat/Skype:+ 86 153 6794 2004 видео о проблеме очень полезно для наших инженеров, чтобы дать быстрое решение. Пожалуйста, сделайте короткое видео и отправьте его в мой WhatsAPP/Wechat/Skype. И сообщите свой номер заказа в сообщении. Спасибо 2) Электронная почта: byintekservice@163.com мы ответим Вам в течение 24 часов. Хорошее общение-лучшее решение для продавцов и клиентов. Клиент-друг. Мы храним эти слова в наших сердцах. Best wish Ms Shirley (сервисный центр)-BYINTEK-лучший проектор бренда09 июл 2022 07:27
      A***vRU
      Доставка: Цайняо доставкаColor: Update VersionShips From: Russian Federation
      Понравилось всей семье ! Работает отлично. Аккумулятор держит почти 2 часа. Доставка быстрая,курьер домой принёс.08 июл 2022 05:51
      Вам помог этот отзыв?
      Ответ продавцаСпасибо за покупку на проекторе бренда BYINTEK. Гарантия 1 год. Когда вам нужна наша поддержка, мы все еще обещаем лучшее обслуживание. Если у вас есть какие-либо вопросы, свяжитесь со мной напрямую. 1) мой WhatsAPP/Wechat/Skype:+ 86 153 6794 2004 видео о проблеме очень полезно для наших инженеров, чтобы дать быстрое решение. Пожалуйста, сделайте короткое видео и отправьте его в мой WhatsAPP/Wechat/Skype. И сообщите свой номер заказа в сообщении. Спасибо 2) Электронная почта: byintekservice@163.com мы ответим Вам в течение 24 часов. Хорошее общение-лучшее решение для продавцов и клиентов. Клиент-друг. Мы храним эти слова в наших сердцах. Best wish Ms Shirley (сервисный центр)-BYINTEK-лучший проектор бренда09 июл 2022 07:27
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      Отзывы (440)

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      Все звезды
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          m***vRU
          Доставка: AliExpress Standard ShippingColor: Update VersionShips From: China
          хорошая штука, жду лета, чтобы попробовать его на улице. как по мне, немного не хватает яркости. но, сравнивать не с чем, возможно, так и должно быть.10 фев 2022 18:11
          Вам помог этот отзыв?
          Ответ продавцаСпасибо за покупку на проекторе бренда BYINTEK. Гарантия 1 год. Когда вам нужна наша поддержка, мы все еще обещаем лучшее обслуживание. Если у вас есть какие-либо вопросы, свяжитесь со мной напрямую. 1) мой WhatsAPP/Wechat/Skype:+ 86 153 6794 2004 видео о проблеме очень полезно для наших инженеров, чтобы дать быстрое решение. Пожалуйста, сделайте короткое видео и отправьте его в мой WhatsAPP/Wechat/Skype. И сообщите свой номер заказа в сообщении. Спасибо 2) Электронная почта: byintekservice@163.com мы ответим Вам в течение 24 часов. Хорошее общение-лучшее решение для продавцов и клиентов. Клиент-друг. Мы храним эти слова в наших сердцах. Best wish Ms Shirley (сервисный центр)-BYINTEK-лучший проектор бренда11 фев 2022 03:24
          s***sUS
          Доставка: DHLColor: Basic VersionShips From: China
          Батарея может использовать фильм, может заряжаться от моего автомобиля. Все полезные приложения включены в новую систему проектора. Прохладное и простое использование.12 фев 2022 06:29
          Вам помог этот отзыв?
          Ответ продавцаThank you for your purchase on BYINTEK Brand Projector . There is 1year warranty . When you need our support , we still promise best service . If you have any question ,Contact me directly . 1) my WhatsAPP/Wechat/Skype:+86 153 6794 2004 A video about the problem is very helpful for our engineer to give the quick solution. Please make short video and send it to my WhatsAPP/Wechat/Skype . and tell your order number on the message . Thanks 2) Email: byintekservice@163.com We will reply you in 24hours. Good communication is best solution for seller and customers. Customer is friend . We keep this words in our hearts. Best wish Ms Shirley (Service Center) - BYINTEK - Top Brand Projector13 фев 2022 03:28
          v***vIL
          Доставка: AliExpress Standard ShippingColor: Update VersionShips From: China
          все ок получил без налогов продавцу спасибо все работает спасибо07 фев 2022 13:29
          Вам помог этот отзыв?
          Ответ продавцаСпасибо за покупку на проекторе бренда BYINTEK. Гарантия 1 год. Когда вам нужна наша поддержка, мы все еще обещаем лучшее обслуживание. Если у вас есть какие-либо вопросы, свяжитесь со мной напрямую. 1) мой WhatsAPP/Wechat/Skype:+ 86 153 6794 2004 видео о проблеме очень полезно для наших инженеров, чтобы дать быстрое решение. Пожалуйста, сделайте короткое видео и отправьте его в мой WhatsAPP/Wechat/Skype. И сообщите свой номер заказа в сообщении. Спасибо 2) Электронная почта: byintekservice@163.com мы ответим Вам в течение 24 часов. Хорошее общение-лучшее решение для продавцов и клиентов. Клиент-друг. Мы храним эти слова в наших сердцах. Best wish Ms Shirley (сервисный центр)-BYINTEK-лучший проектор бренда08 фев 2022 03:18
          c***aFR
          Доставка: DHL_CZColor: Update VersionShips From: Czech Republic
          Очень рад, изображение очень четкое и звук был великолепным, как будто у меня в комнате мой настоящий телевизор.09 фев 2022 22:07
          Вам помог этот отзыв?
          Ответ продавцаСпасибо за покупку на проекторе бренда BYINTEK. Гарантия 1 год. Когда вам нужна наша поддержка, мы все еще обещаем лучшее обслуживание. Если у вас есть какие-либо вопросы, свяжитесь со мной напрямую. 1) мой WhatsAPP/Wechat/Skype:+ 86 153 6794 2004 видео о проблеме очень полезно для наших инженеров, чтобы дать быстрое решение. Пожалуйста, сделайте короткое видео и отправьте его в мой WhatsAPP/Wechat/Skype. И сообщите свой номер заказа в сообщении. Спасибо 2) Электронная почта: byintekservice@163.com мы ответим Вам в течение 24 часов. Хорошее общение-лучшее решение для продавцов и клиентов. Клиент-друг. Мы храним эти слова в наших сердцах. Best wish Ms Shirley (сервисный центр)-BYINTEK-лучший проектор бренда11 фев 2022 03:24
          T***zCA
          Доставка: AliExpress Standard ShippingColor: Update VersionShips From: China
          Проектор точно такой же, как описано, так как должен быть, у меня никогда не было проблем с Byintek, это мой второй проектор из Byintek. Мне нравится смотреть четкое и яркое изображение и некоторые приложения, которые поставляются с этим проектором, выдающиеся. Я был очень доволен общением, которое у меня было с продавцом, и как быстро он был отправлен в течение 24 часов после подтверждения оплаты, и я буду продолжать ходить в ту же компанию, если я за то, что мне нужно в этом образе жизни, поэтому спасибо за такой отличный продукт, я действительно люблю смотреть мой проектор.08 фев 2022 04:06
          Вам помог этот отзыв?
          ДополненЯ не могу поверить, что это о размере пива, я не могу поверить, насколько ясно, что это так же, как и мой другой. Я не могу быть счастливее, я настоятельно рекомендую эту модель проектора Byintek является лучшей.
          Ответ продавцаThank you for your purchase on BYINTEK Brand Projector . There is 1year warranty . When you need our support , we still promise best service . If you have any question ,Contact me directly . 1) my WhatsAPP/Wechat/Skype:+86 153 6794 2004 A video about the problem is very helpful for our engineer to give the quick solution. Please make short video and send it to my WhatsAPP/Wechat/Skype . and tell your order number on the message . Thanks 2) Email: byintekservice@163.com We will reply you in 24hours. Good communication is best solution for seller and customers. Customer is friend . We keep this words in our hearts. Best wish Ms Shirley (Service Center) - BYINTEK - Top Brand Projector09 фев 2022 03:20
          j***jRU
          Доставка: AliExpress Standard ShippingColor: Update VersionShips From: China
          отличный походный проектор. сходить к друзьям, поход или даже на дачу. колонки встроенные не плохие, но использовать хорошую колонку будет ещё лучше. четкости достаточно для просмотра фильмов 720р. в домашних условиях можно присмотреть более четкий проектор на 1080р и более. имеется адаптер от usb, в походе питать от повербанка доставка до Москвы ровно месяц31 июл 2022 10:47
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          Ответ продавцаСпасибо за покупку на проекторе бренда BYINTEK. Гарантия 1 год. Когда вам нужна наша поддержка, мы все еще обещаем лучшее обслуживание. Если у вас есть какие-либо вопросы, свяжитесь со мной напрямую. 1) мой WhatsAPP/Wechat/Skype:+ 86 153 6794 2004 видео о проблеме очень полезно для наших инженеров, чтобы дать быстрое решение. Пожалуйста, сделайте короткое видео и отправьте его в мой WhatsAPP/Wechat/Skype. И сообщите свой номер заказа в сообщении. Спасибо 2) Электронная почта: byintekservice@163.com мы ответим Вам в течение 24 часов. Хорошее общение-лучшее решение для продавцов и клиентов. Клиент-друг. Мы храним эти слова в наших сердцах. Best wish Ms Shirley (сервисный центр)-BYINTEK-лучший проектор бренда01 авг 2022 00:03
          D***vRU
          Доставка: Цайняо доставкаColor: Update VersionShips From: Russian Federation
          Заказывал 2.07.22., продавец обещал прислать 6.02., но опоздала посылка на 2 дня (8.07 пришёл заказ, но это не критично. Посылка была упакована в коробку и плёнку, и пришла сильно помятой. Думал проектор будет повреждён, но сам товар целый. Все работает, настройки лёгкие , всё интуитивно. Скачал iptv плеер , настроил, все работает. Дальше буду пользовать, дополню отзыв. Продавцу спасибо, негодяя кто помял посылку наказать.11 июл 2022 06:16
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          ДополненПользую несколько дней. Посмотрел 1 фильм 1,5 часа аккумулятор даже на половину не сел. Звук нормальныльный, качество изображения тоже. Заказал дополнительный пульт со стрелкой, а то родным немного не удобно пользоваться. Далтше буду дополнять отзыв. Пока всё хорошо. Продавцу спасибо.
          Ответ продавцаСпасибо за покупку на проекторе бренда BYINTEK. Гарантия 1 год. Когда вам нужна наша поддержка, мы все еще обещаем лучшее обслуживание. Если у вас есть какие-либо вопросы, свяжитесь со мной напрямую. 1) мой WhatsAPP/Wechat/Skype:+ 86 153 6794 2004 видео о проблеме очень полезно для наших инженеров, чтобы дать быстрое решение. Пожалуйста, сделайте короткое видео и отправьте его в мой WhatsAPP/Wechat/Skype. И сообщите свой номер заказа в сообщении. Спасибо 2) Электронная почта: byintekservice@163.com мы ответим Вам в течение 24 часов. Хорошее общение-лучшее решение для продавцов и клиентов. Клиент-друг. Мы храним эти слова в наших сердцах. Best wish Ms Shirley (сервисный центр)-BYINTEK-лучший проектор бренда12 июл 2022 12:15
          A***RFR
          Доставка: DHL_CZColor: Update VersionShips From: Czech Republic
          Небольшие задержки в доставке, но хорошо активность продавца для réexpédié быстро новая статья. Высокое качество та же, что и у пониженной яркости.27 апр 2022 08:15
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          Дополненpossibilité de connecter un clavier Bluetooth
          Ответ продавцаThank you for your purchase on BYINTEK Brand Projector . There is 1year warranty . When you need our support , we still promise best service . If you have any question ,Contact me directly . 1) my WhatsAPP/Wechat/Skype:+86 153 6794 2004 A video about the problem is very helpful for our engineer to give the quick solution. Please make short video and send it to my WhatsAPP/Wechat/Skype . and tell your order number on the message . Thanks 2) Email: byintekservice@163.com We will reply you in 24hours. Good communication is best solution for seller and customers. Customer is friend . We keep this words in our hearts. Best wish Ms Shirley (Service Center) - BYINTEK - Top Brand Projector27 апр 2022 17:55
          E***aRU
          Доставка: Цайняо доставкаColor: Update VersionShips From: Russian Federation
          Проектор класный, правда мой первый опыт сравнить не с чем. дошёл быстро, с сетью соединенился быстро. все работает рекомендую.07 июл 2022 18:40
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          Ответ продавцаСпасибо за покупку на проекторе бренда BYINTEK. Гарантия 1 год. Когда вам нужна наша поддержка, мы все еще обещаем лучшее обслуживание. Если у вас есть какие-либо вопросы, свяжитесь со мной напрямую. 1) мой WhatsAPP/Wechat/Skype:+ 86 153 6794 2004 видео о проблеме очень полезно для наших инженеров, чтобы дать быстрое решение. Пожалуйста, сделайте короткое видео и отправьте его в мой WhatsAPP/Wechat/Skype. И сообщите свой номер заказа в сообщении. Спасибо 2) Электронная почта: byintekservice@163.com мы ответим Вам в течение 24 часов. Хорошее общение-лучшее решение для продавцов и клиентов. Клиент-друг. Мы храним эти слова в наших сердцах. Best wish Ms Shirley (сервисный центр)-BYINTEK-лучший проектор бренда09 июл 2022 07:27
          A***vRU
          Доставка: Цайняо доставкаColor: Update VersionShips From: Russian Federation
          Понравилось всей семье ! Работает отлично. Аккумулятор держит почти 2 часа. Доставка быстрая,курьер домой принёс.08 июл 2022 05:51
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          Ответ продавцаСпасибо за покупку на проекторе бренда BYINTEK. Гарантия 1 год. Когда вам нужна наша поддержка, мы все еще обещаем лучшее обслуживание. Если у вас есть какие-либо вопросы, свяжитесь со мной напрямую. 1) мой WhatsAPP/Wechat/Skype:+ 86 153 6794 2004 видео о проблеме очень полезно для наших инженеров, чтобы дать быстрое решение. Пожалуйста, сделайте короткое видео и отправьте его в мой WhatsAPP/Wechat/Skype. И сообщите свой номер заказа в сообщении. Спасибо 2) Электронная почта: byintekservice@163.com мы ответим Вам в течение 24 часов. Хорошее общение-лучшее решение для продавцов и клиентов. Клиент-друг. Мы храним эти слова в наших сердцах. Best wish Ms Shirley (сервисный центр)-BYINTEK-лучший проектор бренда09 июл 2022 07:27
          ...
          Название брендаbyintek
          Коррекция трапецеидальных искаженийАвтоматическое исправление
          Коррекция трапецеидальных искаженийРучная коррекция
          ПроисхождениеКитай
          Размер проекции30inch-150inch
          Источник светаLED
          Вес0.5KG
          ПортативныйДа
          Номер моделиP20
          Коэффициент контрастности2500:1
          ФокусНет
          Ansi Люмен280 ANSI lumens
          Проектор для домашнего кинотеатраДа
          Оптическое разрешение854x480 точек/дюйм
          Яркость280 ANSI lumens
          СертификацияЕвротест (СЕ)
          СертификацияFCC
          НазначениеРазвлекательный проектор
          ТипМини
          Соотношение сторон экрана16:10
          Мощность10W
          Технология проекцииDLP
          СистемаAndroid
          Режим расчетаЗеркальное изображение
          Режим расчетаОбратной Проекции
          Режим расчетаФронтальная проекция
          Режим расчетаПотолок
          Расстояние Проекции0.2-4.56m
          Built-in Speaker5W * 2, Stereo speaker
          LED long life 30000hrsmore than 10years if use 5hours per day
          Pocket SizeYes
          UsageParty,Home,Game,Gift
          Europe CE StandardYes
          USA FCC StandardYes
          Минимальная единица измерения100000015
          Продано Вsell_by_piece
          Каждая упаковка1
          Вес логистики1.120
          Размер логистики - длина (см)18
          Размер логистики - высота (см)14
          Размер логистики - ширина (см)18
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