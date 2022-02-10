Портативный мини-проектор BYINTEK P20 Android Wi-Fi цифровой LED проектор 4K 1080P для смартфонов мобильный телефон

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Заказывал 2.07.22., продавец обещал прислать 6.02., но опоздала посылка на 2 дня (8.07 пришёл заказ, но это не критично. Посылка была упакована в коробку и плёнку, и пришла сильно помятой. Думал проектор будет повреждён, но сам товар целый. Все работает, настройки лёгкие , всё интуитивно. Скачал iptv плеер , настроил, все работает. Дальше буду пользовать, дополню отзыв. Продавцу спасибо, негодяя кто помял посылку наказать.

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Дополнен Пользую несколько дней. Посмотрел 1 фильм 1,5 часа аккумулятор даже на половину не сел. Звук нормальныльный, качество изображения тоже. Заказал дополнительный пульт со стрелкой, а то родным немного не удобно пользоваться. Далтше буду дополнять отзыв. Пока всё хорошо. Продавцу спасибо.