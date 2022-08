Портативный мини-проектор BYINTEK P20 Android Wi-Fi цифровой LED проектор 4K 1080P для смартфонов мобильный телефон

Доставка: DHL Color: Basic Version Ships From: China

Батарея может использовать фильм, может заряжаться от моего автомобиля. Все полезные приложения включены в новую систему проектора. Прохладное и простое использование.

