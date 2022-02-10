Портативный мини-проектор BYINTEK P20 Android Wi-Fi цифровой LED проектор 4K 1080P для смартфонов мобильный телефон

Скидка при заказе: Скидка 1% при покупке 4 шт.
Скидка 70,78 руб. на заказ от 71,49 руб.
Развлечения с большим экраном и супермаленьким проектором
• Экран до 381 см/150 дюйма для веселья в натуральную величину
• Универсальная совместимость с операционной системой Android 9,0
• Наслаждайтесь изображениями театрального качества
• 2 встроенных динамика дополняют кинематографический опыт
• Выходите на улицу с аккумулятором 5200 мАч
• Поддерживает несколько языков: английский, японский, французский, немецкий, итальянский, испанский, китайский, традиционный китайский, корейский, русский, вьетнамский, арабский и т. Д.
Автоматический Трапецеидальный камень, усовершенствованная окраска, Точная Фокусировка и технология MEMC проецируют яркие изображения
Инновационная технология для удобства проектора с более плавным и четким видео дисплеем. Еще проще получить изображения, размещенные там, где вы хотите, с уникальными возможностями вне оси.
Получите полный кинематографический эффект с 2 встроенными динамиками 5 Вт
Возьмите кинотеатр с собой без всех шнуров или дополнительных устройств.
Можно использовать как динамик
Используйте в любом месте с перезаряжаемой батареей 5200 мАч или шнуром постоянного тока 12 В/2 А
Установите на улице или подальше от него с помощью полностью заряженного аккумулятора. Или подключите к машине или стене для расширенного просмотра с помощью двойного штекера.
Количество светодиодов рассчитано на 30000 часов
Достаточно прочный и прочный, чтобы вы могли играть или смотреть любимые игры и видео в течение 5 часов каждый день в течение 10 лет или дольше.
Пылезащитная проекционная линза поддерживает четкий дисплей
Оптическое стекло защищает ваши изображения дольше, блокируя частицы пыли.
Очень маленький, легкий дизайн с низким уровнем шума
Храните компактный проектор в любом месте или носите его с собой, не добавляя большого объема или веса.
Технические характеристики
Оптические характеристики
Интерфейс
Другие характеристики
1 * P20 проектор
1 * ИК-пульт дистанционного управления
1 * Руководство пользователя
1 * Адаптер питания
1 * HD кабель (бесплатный подарок)
Больше аксессуаров рекомендации
Нажмите на картинку ниже, чтобы купить
Вопросы и ответы
1. Сколько времени хватает батареи при воспроизведении фильма?
Аккумулятора хватает на 1,5-3 часа.
2. Могу ли я подключить его к ноутбуку?
Да, Проектор работает с Eshare с вашего ноутбука.
3. Могу ли я запитать это с помощью розетки 12 В?
Есть адаптер постоянного тока 5,5 мм * 2,5 мм, который вы можете приобрести для зарядки или питания от штепсельной вилки 12 В.